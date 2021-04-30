ضبط 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا بتمكن الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين، من ضبط، 3 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

وأكدت مديرتى الطب البيطرى،والتموين والتجارة الداخلية أنهم يقومون بتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أكد على مديرى الطب البيطري والتموين بتكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة و مراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين تقوم بعمل جولات دورية ومفاجئة على جميع المحلات والشوادر تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.



و قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشن حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمركز ومدينة طنطا ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الحملة عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى المرور على أماكن تداول وبيع السلع الغذائية، حيث تم سحب عدد من العينات وتحرير محاضر جنح صحية منهم 3 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية لمزاولة المهنة.