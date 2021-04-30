بالأرقام.. درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع .. تشهدت مصر خلال الأيام الحالية موجة حارة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تخطت معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، حيث ستشهد الأيام المقبلة تقلبات وتذبذبات في درجة الحرارة، صعودا وهبوطا، وهو ما سبق وأشار إليه مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، الذي أكد أن فصل الربيع وإن كانت حالة الطقس فيه تشهد تحسنا ملحوظا عن فصل الشتاء الذى يسبقه.



ويعود السبب وراء ارتفاع درجة الحرارة على جميع الأنحاء، إلى وجود كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية لتؤثر على شمال البلاد خلال الأسبوع الحالي، إلا أنه يشهد موجات من التقلبات بين الحين والآخر، وفي ذلك السياق ترصد الـ"دستور" تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع



- طقس اليوم الجمعة

لفت "شاهين" أنه سيشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشار "شاهين"، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع



طقس غدا السبت

يستمر الطقس شديد الحرارة على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أكد "شاهين" على استمرار ارتفاع درجات الحرارة مؤكدًا على عدم وجود أي تقلبات مناخية خلال ساعات النهار في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية فقط بينما يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأشار "شاهين "إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشرقية والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة الصغرى 21 درجة والكبرى 37 درجة، و بورسعيد الصغرى 20 درجة والكبرى 32 درجة، والإسكندرية الصغرى 20 درجة والكبرى 31، وشرم الشيخ الصغرى 25 درجة والكبرى 39 درجة، وأسوان الصغرى 27 درجة والكبرى 41 درجة، والإسماعيلية الصغرى 22 درجة والكبرى 37 درجة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع



طقس بعد غد الأحد

أوضح "شاهين" أن موجة الطقس شديد الحرارة ستظل حتى يوم الأحد على معظم أنحاء الجمهورية خلال النهار في جنوب البلاد وجنوب سيناء بينما يكون حارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا ولكن يظل الطقس حارًا شديد الحرارة ولفت "شاهين" أنه من الممكن أن يصبح الطقس معتدل ليلًا وتنكسر درجات الحرارة مع نشاط رياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 3 مايو

يستمر الطقس شديد الحرارة على معظم محافظات جمهورية ، حيث لفت "شاهين" على استمرار حالة الطقس والتي ستشهد ثبات في درجات الحرارة مؤكدًا على عدم وجود أي تغيرات مناخية خلال ساعات النهار في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية فقط بينما تنكسر درجات الحرارة خلال الطقس ليلا ويكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأشار "شاهين "إلى وجود نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

الطقس الثلاثاء 4 مايو

أكد "شاهين" أن درجات الحرارة ستصل لذروتها خلال نهار يوم الثلاثاء حيث ستضرب البلاد موجة طقس شديد الحرارة خلال النهار في جنوب البلاد وجنوب سيناء بينما يكون حارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا ليلًاص مع نشاط رياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتنشط أيضا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

الطقس الأربعاء 5 مايو

أكد "شاهين" على استمرار الموجة الحارة ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.