خريطة أفلام عيد الفطر 2021.. القائمة شبه النهائية لموسم عودة السينما

خريطة افلام عيد الفطر 2021.. أيام قليلة وينطلق موسم سينمائي جديد بعد غياب دام لفترة طويلة بعد قرار غلق السينمات بسبب انتشار فيروس كورونا، الا أن هذا العام والي وقتنا الحالي يستعد عدد كبير من صناع الأعمال الفنية من المشاركة في موسم عيد الفطر المبارك.

خريطة افلام عيد الفطر 2021

أول الأعمال التي اعلنت رسميا الاشتراك في موسم أفلام عيد الفطر هو فيلم ديدو للفنان كريم فهمي، حيث أعلنت شركة السبكي عن طرح العمل في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

العمل يتناول قصة كوميدية، حول عدد من الأشخاص القصار في الحجم، أو "عقل الاصبع" والذي تم صناعتهم عن طريق أعمال الجرافيك، في إطار من الدراما التشويقية، ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، كضيوف شرف خلال الأحداث.



خريطة افلام عيد الفطر 2021

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

قررت الشركة المنتجة لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، للنجم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل في حال انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن العمل مؤجل من العام الماضي.

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وتدور أحداث "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمر فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.

وهناك أكثر من عمل سينمائي آخر جاهزين للعرض لكن شركات هذه الأعمال المنتجة لهم لم تحدد بعد موعد عرضهما الأساسي، ومن ضمنهم افلام قمر 14 لخالد النبوي وأشباح أوروبا لهيفاء وهبي وفيلم العارف لأحمد عز وفيلم موسى لكريم محمود عبد العزيز الأنس والنمس لمحمد هنيدي وفيلم العنكبوت لاحمد السقا، وهناك عدة أعمال اخرى مثل ماما حامل لليلي علوي وقد انتهي مخرجي هذه الأعمال من تصويرها.