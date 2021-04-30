«المترو»: خفض سرعة قطارات الخط الأول والثاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تأشر من مندوب إدارة هندسة السكة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتخفيض سرعة قطارات الخط الأول والثانى خارج المحطات النفقية خلال الموجة الحارة، من سرعة ٨٠ كيلو الى سرعة ٦٠ كيلو نظرًا لارتفاع درجة الحرارة.

وأكد عبد الهادى فى تصريحات خاصة لـ الدستور، إن حركة القطارات لن تتأثر بهذا التخفيض، وذلك نظرا لأن هناك حفاظ على معدل التقاطر بين القطارات.