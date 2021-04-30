مباحث التموين بالجيزة تضبط 120 قضية متنوعة

لمواجهة المتهمين بالغش التجاري

وجه ضباط إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حملة لمواجهة المتهمين بالغش التجاري، وضبط المتورطين بحيازة سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وأسفرت الحملة التي استهدفت عدد من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط 120 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بدون بيانات.

واثمرت جهود الحملة عن تحرير قضايا حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

- استمرار الحملات الأمنية في المحافظات

وفى سياق متصل واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 2818 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

- ضبط 12810 قضية سرقة تيار كهربائي

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 12810 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية من ضبط 252 قضية متنوعة.

- ضبط 4 قضايا أموال عاممة

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 4 قضايا.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1351 قضية تموينية متنوعة، (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).