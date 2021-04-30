الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يطالب بإغلاق الشواطئ 5 أيام لمواجهة كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بإغلاق الشواطئ لمدة 5 أيام اعتبارًا من أمس الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، وهي مدة الإجازة التي أعلنها مجلس الوزراء.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا يحتم ضرورة اتخاذ كل إجراءات الوقاية، ومن بينها مواجهة أي تجمعات قد تكون سببًا فى انتشار الوباء.

وأكد هشام حسين، أن عددًا كبيرًا من المواطنين سيستغل فرصة الإجازة والذهاب إلى المتنزهات والشواطئ، وهو الأمر الذي ينذر بخطورة احتمالية زيادة أعداد المصابين.
 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والمحافظين لمنع أي تجاوزات أو تجمعات من شأنها زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.
 

وكانت قد أكدت الحكومة ضرورة أن تتعامل جميع الوزارات  بحزم وحسم ضد إقامة أى فعاليات جماهيرية أو تجمعات، وذلك مع تزايد إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير في مصر وكسر حاجز الألف إصابة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التعامل مع مخالفات المولات والكافيهات والمقاهي التي تضرب عرض الحائط بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، وغلقها فوراً. 

يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، كاشفة أن هذه المرحلة تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس. 

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