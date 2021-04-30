خطوات إضافة المواليد أو الزوجة المحرومة من الدعم التمويني

بعد إضافة خدمات جديدة على موقع مصر الرقمية وموقع دعم مصر مؤخرا تعددت الأسئلة حول إضافات فئات أخرى لن يشملها القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية .

والفئات التي شملها القرار والتي لا تتعدى نسبة الـــ 10% تقريبا هى (الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا) فقط، و ليس للكافة مثال ذلك :



المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامه ارباب المعاشات التى لاتتجاوز 1500 جنيه.



العاملون بالحكومة او القطاع الخاص ممن لا تتجاوز رواتبهم 2400 جنيه



الخدمات المستحدثة هي:



1-اصدار بطاقة تموين جديده (يعنى مش موجود ف اى بطاقه تموين قبل كده خالص).



2-إضافة أفراد جدد غير مقيده من قبل.. مثل (الزوجه المحرومه) بشرط يكون من الفئات المذكوره عاليه.



3-اضافه صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.. (بشرط يكون من الفئات المذكوره عاليه.) ويشمل ذلك تظلمات العداله الاجتماعية..

مع العلم أن جميع تلك الخدمات الجديدة لن تكون متاحة سوى للفئات المذكورة فقط.

ونشر أحد مواقع الخدمات التموينية شرح لإضافة المواليد أو الزوجة المحرومة من خلال بند اضافة أفراد غير مقيدين تموينيا

والخدمة متاحة على (موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/

او موقع مصر الرقمية

https://di.gov.eg/



وذكر الشروط المطلوبة وهي

1- أن يكون رب الاسرة الحالي في بطاقه التموين من الفئات المستحقة الأولى بالرعاية .



وفي حالة رفض الموقع وكتابة غير مستحق للخدمة يعني أن رب الاسرة مش من الفئات المستحقه للاضافة في الوقت الراهن.. وفي هذه الحالة ينتظر لشهر 7 القادم بعد صدور قرارات جديدة إضافة فئات مستحقه جديده لقاعدة البيانات.



2- أن يكون الابن أكبر من عامين



3- الا تتجاوز الحد الاقصى للبطاقة ( 4 افراد )

علما بأن الفئة المستحقة فى الوقت الحالي لخدمة اضافة المواليد أو الزوجه المحرومة الان تشمل الاتى فقط:



( العاملون بالحكومة أو القطاع الخاص أو القطاع الاعمال المؤمن عليهم بحد أقصي1500 جنيه وارباب المعاشات المؤمن عليهم بحد أقصى 1200جنيه).

