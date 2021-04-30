الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

صلاح
صلاح

أكد محترفنا المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي، إنه يشجع نادي الإسماعيلي منذ نشأته نافيًا تشجعيه لقطبي الكرة الأهلي والزمالك.

وقال «صلاح» عبر "يوتيوب": أنا بشجع الإسماعيلي وأعلنتها منذ فترة، بشجعه جدًا بسبب والدي الذي كان مشجعًا للدراويش، وحينما كنت أنضج في العمر، وبدأت تشجيعي للإسماعيلي منذ 8 أو 9 سنين، ثم بعدها عشقت النادي الأصفر".

وأكمل: "بحب الإسماعيلي منذ أن كان يطلق عليه نادي الفن والهندسة، وأتمنى جماهير الزمالك متزعلش من الموضوع دا".

صلاح ظهر في ناشئي المقاولين العرب قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية في بازل السويسري ثم الوصول إلى ليفربول.

ويلعب صلاح موسمه الرابع مع الريدز منذ أن انتقل إليهم في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة كانت الأغلى حينها في تاريخ النادي.

ويستعد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل صلاح صاحب الـ28 عامًا وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا وبفارق هدف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

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