إمام وخطيب مسجد الرضا في بني سويف: يوم بدر حافل بالدروس والعبر

أكد الدكتور مبروك محمد، إمام وخطيب مسجد الرضا بمدينة بني سويف الجديدة "شرق النيل، اليوم الجمعة، أن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالي، حيث جاء فيه التثبيت والتأييد من الله عزوجل لعباده المؤمنين الذين أوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق، فأذن الله لهم بأن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم وبشرهم بالنصر العظيم، مبيناً أن يوم بدر (غزوة بدر الكبرى والتي وقعت في الـ 17 من شهر رمضان للسنة الثانية من الهجرة) سماه الله بيوم الفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل.

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الشيخ عمر الناطورى مدير إدارة أوقاف البندر، ومحمد رياض، وعلاء الصغير نائبي رئيس مدينة بني سويف.

وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية"سجادة صلاة" والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وقد تناولت خطبة الجمعة موضوع "يوم بدر دروس وعبر" حيث أشار إمام وخطيب المسجد إلى جملة من الدروس والعبر التي تجلت في ذلك اليوم المشهود منها: تطبيق مبدأ الشورى في الإسلام وعدم الاستبداد بالرأي وأخذ مشورة الصحابة والنزول على رأي بعضهم، والتخطيط المحكم والأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على الله المبنى على البعد عن موانع النصر من الاختلاف والتفرق والتنازع، واستدامة الذكر والتضرع وطلب العون من الله، وغيرها من الدروس والعبر التي جسدت قيم ومبادئ الإسلام العظيمة.

وشهدت عددا من محافظات الجمهورية اليوم افتتاح عددا من المساجد الجديدة والتى يتم افتتاحها كل جمعة.