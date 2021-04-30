بلجيكا: الوضع الوبائي يتراجع ببطء

تسجيل متوسط 3310 حالات يوميا في أسبوع

أفاد معهد "سينسانو" للصحة العامة في بلجيكا اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي في البلاد يتراجع ببطء في ضوء تسجيل متوسط 3310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل يومي خلال الفترة بين 20 إلى 26 أبريل الجاري، حيث كان ذلك أقل بـ 172 حالة من متوسط حالات الأسبوع السابق.

وفي المجمل، قال المعهد في بيان له (نقلته صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية على موقعها الالكتروني) إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بلجيكا ارتفع إلى 986 ألفا و622 حالة؛ حيث سجلت البلاد، في الأسبوعين الماضيين، 419.9 إصابة لكل 100 ألف ساكن، وذلك بانخفاض 8٪ مقارنة بـ الأسبوعين السابقين.

في الوقت نفسه، سجلت بلجيكا في نفس الفترة بين 20 إلى 26 أبريل الجاري متوسط وفيات جديدة مرتبطة بالجائحة 39.1 يوميًا، بانخفاض 1.1 ٪ عن متوسط ​​الأيام السبعة في الأسبوع السابق، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 24 ألفا و185 حالة .

و بين 23 و29 أبريل، تم إدخال 201.7 مريضا بكورونا في المتوسط ​​إلى المستشفيات البلجيكية يوميًا، وهو أقل بـ 3.9 من متوسط ​​الأسبوع السابق، وبنسبة 16٪ عن متوسط ​​الأسبوع الأسبق.

فيما وصل العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات حتى ليلة أمس 2779، بانخفاض 30 عن اليوم السابق.



وأعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ليلة أمس أن تحسين الوضع في المستشفيات، والذي كان أحد الشرطين للمضي قدمًا في "فتح البلاد"، كان كافياً لإنهاء حظر التجول في موعده المحدد في 8 مايو القادم.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في بلجيكا، فقد تلقى مليوني و 855 ألفا و 634 شخصا جرعة واحدة على الأقل من هذه اللقاحات، وهو ما يمثل 31.1 ٪ من عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر .