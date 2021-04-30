تزايد الإقبال على شراء الملابس تزامنا مع أعياد الأقباط والمسلمين

انتشعت حركة البيع والشراء بمحال الملابس بمختلف المناطق خلال شهر رمضان الكريم خاصة مع اقتراب عيد القيامة وشم النسيم والذي يأتي بالتزامن مع اقتراب أعياد المسلمين واحتفالهم بعيد الفطر المبارك، مما أدى لزيادة إقبال المواطنين بشكل كبير على محال الملابس استعدادا لاستقبال الأعياد التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة وكون أن الملابس الجديدة شكل من أشكال الاحتفال.

وشهدت محال الملابس إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء ملابس العيد سواء من الأقباط والمسلمين، حيث تاتي أعيادهم في توقيت متقارب فيحتفل الأقباط بعيد القيامة يوم الأحد المقبل وشم النسيم يوم الاثنين ويأتي بعدها بعد انتهاء شهر رمضان الكريم احتفالات المسلمين بعيد الفطر المبارك.

يقول طارق الألفي صاحب إحدى محال الملابس بمنطقة إمبابة، إن منذ بداية شهر رمضان الكريم وهناك إقبال على شراء الملابس وبمجرد الدخول في النصف الثاني من الشهر الكريم ازداد الأقبال للضعف من مسلمين وإقبال فكلهما مقبلين على أعياد وفي حاجة لشراء ملابس جديدة مناسبة للأحتفال بالأعيادة القادمة.

تابع إن أسعار الملابس مستقرة لم تشهد ارتفاع منذ الموسم الماضي إلا أن هناك بعض الملابس المستوردة التي ازدادت أسعارها بشكل طفيف نظرا لارتفاع أسعار الضرائب والشحن والرسوم، مشيرا إلى أن سوق الملابس عاد للأنتعاش مرة أخرى بعد فترة من الركود.

ومن جانبه أضاف محمد علي عامل بإحدى المحال بمنطقة شبرا بالقاهرة أن أصحاب المحال خلال الفترة الماضية كانوا يعانوا من حالة ركود شديدة أخرها موسم الشتاء الماضي والذي شهد إقبال ضعيف على الرغم من التخفيضات الكبيرة، لافتا إلى أن هذا الموسم بدأ أصحاب المحال في تعويض الخسائر التي لاحقتهم خلال الفترة الماضية إثر جائحة فيروس كورونا.

أكد صاحب إحدى المحال بمنطقة شبرا مصر أن من المتوقع أن الإقبال يزداد أكثر عقب انتهاء أعياد الأقباط عيد القيامة وشم النسيم، فبعدها سوف يبدأ المسلمين في النزول لشراء ملابس عيد الفطر، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير خلال الفترة الجارية نظرا لاقتراب الأعياد للأقباط والمسلمين، كما أن الأسعار مستقرة لم تشهد ارتفاع خلال الفترة الحالية وغير متوقع بزيادة قريبة.