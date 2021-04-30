الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2021.

 

وقال وزير الداخلية في برقيته مهنئًا المصريين الأقباط، :«يسرنى بمناسبة عيد القيامة المجيد أن أعرب لغبطتكم عن خالص التهانى وصادق الأمنيات،  وإننا فى ظلال هذه المناسبة الغراء تتهادى إلى أذهاننا قيم العطاء والفداء، وتتجلى أمامنا حقائق التاريخ شاهداً على جوهر وأصالة أرض طاب ثراها بخطى الأنبياء، بما يمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التضحيات لتبقى راية الكنانة فى العلياء، ودائماً مصرنا فى رفعة وازدهار ونماء».  

- تهنئة لبطريرك الأقباط الكاثوليك

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، جاء بها: "بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أهنئ بطريرك القباط الكاثوليك وأؤكد لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك، عن مكنون اعتزازي وعظيم أمنياتي، راجيًا استمرار مأمول التواصل والترابط بين النسيج الوطني المصري، لنستكمل فى تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء" .

-  تهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية

كما بعث  وزير الداخلية ببرقية تهنئة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، جاء بها، بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم والطائفة الإنجيلية بأن التاريخ سيظل أبداً شاهداً على أرض طاب ثراها بدماء الفداء وقدستها خطى الأنبياء، تشابكت فيها أيادينا وحدة وقوة لا تفرقنا مكائد ولا تضعفنا شدائد أدام الله علينا لُحمتنا ودائماً مصرنا الغالية فى رفعة وازدهار، وكـل عــام وأنتـم بخـير" 

- برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين بالوزارة

كما بعث وزير الداخلية- برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.

جاء بها، بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام يطيب لى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء المسيحيين فى هيئة الشرطة من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائكم فى مأموريات حفظ السلام ، بأصدق التمنيات فى مناسبة عيد القيامة المجيد .

 

الأخوة والأبناء ونحن إذ نستقى من تلك الذكرى العطرة قيم التضحية والعطاء ، لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء، وتسطرون بعطائكم مع زملائكم المسلمين أروع الأمثلة فى التضحية والفداء، تزودون عن رفعته بكل غالٍ فى إيثار وإباء .

حفظ الله مصر، وألبسها رداء السكينة والأمن، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة،  وكـل عام وأنتم جميعاً بخـير.

وزير الداخلية برقية تهنئة البابا تواضراس عيد القيامة

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