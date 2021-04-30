تفاصيل كتب حظرتها السعودية لرموز الإخوان

أبرزها للبنا وقطب والقرضاوي..

تتجه السعودية لفرض إجراءات جديدة في إطار جهودها لمكافحة الفكر المتطرف الذي تنشره جماعة "الإخوان"، حيث أقر مجلس إحدى الجامعات السعودية استبدال وإلغاء كتب ومراجع لقيادات إخوانية انتشرت في المملكة كمحاولة لإقصاء الفكر الإخواني المتشدد من المؤسسات الجامعية والتعليمية في البلاد.

ووفقا لصحيفة "الوطن" السعودية، أقر مجلس إحدى الجامعات في السعودية إلغاء واستبدال نحو 70 كتابًا ومرجعًا من جميع برامج كلية الشريعة وأصول الدين لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إذ رأى مهتمون أن قائمة مؤلفي تلك الكتب والمراجع تؤكد أنها تحمل فكرًا لا يخلو من التشدد بسبب تأثرهم بأفكار جماعات محظورة ومصنفة إرهابية، وعلى رأسها الإخوان.

وفي هذا الصدد، ترصد "الدستور" أبرز كتب ومراجع "الإخوان" التي حظرتها المملكة في إطار محاربتها للفكر المتطرف:

كتاب "الله في العقيدة الإسلامية" لمؤلفه حسن البنا

يتناول مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا في هذا الكتاب عناصر العقيدة الإسلامية وتطوارت العقيدة الألوهية والأخطاء التي وقعت فيها الشعوب، كما يتحدث عن الجهاد وأحكامه وآياته وأسبابه وما يلحق به من أعمال.

وضم الكتاب أربع أجزاء في صورة رسائل وهي: (الله في العقيدة الإسلامية) و(إلى الشباب) و(المناجاة) و(رسالة الجهاد).

ويتطرق الجزء الثالث من الكتاب للحديث عن الدعاء والمناجاة مع ذكر أمثلة من مناجاة ابن عطاء الاسكندري وأحمد الرفاعي أبي الحسن الشاذلي.

كتاب "الوصايا العشر" لـ حسن البنا

هذا الكتاب يتحدث عن مبادئ جماعة "الإخوان" من مفهوم مؤسسها ووصاياه في العديد من المسائل الدينية، حيث قسمه إلى وصايا وتوجيهات حول القرآن والصلاة وعدم الجدل والاجتهاد في تعلم العربية وغيرها، مع نقاط تفصيلية مع كل وصية.

كتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب

وهو الكتاب الأكثر جدلا لمؤلفه سيد قطب، إذ يعد بمثابة مرجعية للتنظيمات الجهادية كما وصفه أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة بأنه "دستور الجهاديين في العالم".

ويركز هذا الكتاب على المعالم اللازمة لاستعادة الحاكمية، عبر قيام جيل قرآني و نشأة مجتمع مسلم وغيرها من المعالم بحسب وجهة نظر كاتبها.

كتاب "الإنسان بين المادية والإسلام" لمؤلفه محمد قطب

يتناول نظرة الماديين للحياة وللنفس الإنسانية بداية بفرويد والتجريبيين والشيوعيين وغيرهم، كما يستعرض الكاتب نظرة الإسلام، وكذلك الجريمة والعقاب والمشكلة الجنسية، وقيم المجتمع الأخرى.

كتاب المستقبل لهذا الدين لسيد قطب

يتحدث عن الإسلام ومستقبله ومقوماته وماهيته وخصائصه ومنهجه، من منظور مؤلفه، والنظم الاجتماعية الناشئة عن التصور الاعتقادي لهذا الدين وماهية انفصال الدين عن الحياة والظروف التي أدت لذلك وأثره على الحياة البشرية.

كتاب "شبهات حول الإسلام": لـ محمد قطب

يتناول فيه الرد على الشبهات التى يثيرها البعض حول الإسلام حيث يعرض الشبهة أولاً ثم يرد عليها بما يبطلها، فيبين موقف الإسلام من بعض القضايا والأمور الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية.

كتاب "الحلال والحرام" ليوسف القرضاوي

وهو من كتب يوسف القرضاوي الزعيم الروحي لجماعة الإخوان والتي أثارت الكثير من الجدل حيث يضع القرضاوي فيه مزاعم عن أحكام الحلال والحرام في الإسلام، والقواعد التي يتم الاعتماد عليها لتحديد الحكم الشرعي في هذا الأمر أو ذاك.

وقسمه إلى أربعة أبواب كتب فيهم عن مبادئ الإسلام في شأن الحلال والحرام، ومقارنتها مع مفاهيم الحلال والحرام في الجاهلية، وفي الديانات الأخرى، مثل البرهمية الهندية، والمسيحية، ومذهب مزدك الفارسي، وعن الحلال والحرام في الحياة الشخصية للمسلم، مثل الأطعمة والأشربة، واللباس والزينة، وفي الكسب والاحتراف.