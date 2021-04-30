الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد 31 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية

توريد القمح
توريد القمح

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد 31 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الجمعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.


وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.


ودعا " أبوهاشم"، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

 

يذكر أن  محافظة الغربية تعد من المحافظات الواعدة زراعيا، وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي.


ووجه محافظ الغربية، بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لاستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لانتقال القمح بين المحافظات، كما وجه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا العام حتى يتم تخزينها داخل صومع ومراكز التجميع التى تم تخصيصها بنطاق جميع القرى والمدن فى محافظة الغربية، والتى تستوعب تخزين الغلال، مؤكدا على انها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام من القمح الذى سيتم حصاده فى محافظة الغربية.

كما أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أنه سيتم استخدام جميع وسائل الأمان عند عملية التخزين، مشيراً إلى أنه وجه بمراعاة الإجراءات اللازمة والاحترازية عند عملية التخزين، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك داخل جميع الصوامع ومراكز التجميع، مؤكدا أنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام والتى ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية توريد ٣١ اف طن مديرية الزراعة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشون والصوامع

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