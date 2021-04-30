فتح طريق جديد للمقابر في طنطا وتشغيله اليوم

أكد الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون مع عادل داود رئيس حي أول طنطا، تم إزالة كافة التعديات علي حرم طريق المقابر بمدينة طنطا، وإزالة سور بالحديد وعدد ٣ مباني وسور بالطوب الأبيض بطول 1 كيلو متر لتسهيل الوصول للمقابر والقضاء على التكدس المروري بتلك المنطقة وبالشوارع المتفرعة من منطقة مقابر طنطا.

وأشار رئيس حي ثان طنطا إلى أنه تلك الإزالات تعد تاريخية لكونها غير مستغلة منذ سنوات وإغلاق للشارع بالتعديات مما سبب تكدسا مرورا بتلك المنطقة أثناء تشييع الجنازات، وأنه تم التنسيق مع العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان، وبحضور نواب الحي سيد المحلاوي وعبد العظيم الحمراوي وإسلام النجار ولجنة من الإدارة الهندسية، وأن تلك الإزالة أتاحت طريق جديد للوصول لمنطقة المقابر من ناحية طريق نفق الخادم بعد أن كانت مغلقة منذ سنوات وغير مستغلة، وتم تحرير محاضر إزالات.



وأضاف أن الحركة المرورية شهدت انسيابية اليوم الجمعة في منطقة المقابر وتشييع الجنازات بمدينة طنطا.



وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

فى إطار اهتمامات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة / الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

و خلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركة جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف وتركيب مواتير مكبس المفروزات واستبدال خط المرفوضات المتهالك.

كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم، وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.



ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد وإصلاح الميزان البسكول وتزويده بشاشات جديده بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات، وفي انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.