«الهلال الأحمر» تُعقم مساجد الوادي الجديد لمواجهة كورونا

نفذت جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، حملة تعقيم للمسجد الكبير بمدينة الخارجة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبرعاية محمد منير العديسي وكيل الوزارة بالوادي الجديد وأسماء حجازي مسؤل الشباب والإغاثة بالجمعية.

وقام فريق الهلال الأحمر المصري بمحافظة الوادي الجديد بتعقيم المسجد الكبير بالخارجة بالمعقمات والمطهرات وذلك لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة في جو آمن ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد.

وفي نفس السياق شهدت مدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، تعقيم 3 مساجد، ومعهد أزهري وماكينات الصراف الآلية ضد فيروس كورونا المستجد.

قال سيد رشوان، أمين حزب مستقبل وطن بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى تنظيم فرق تعقيم من كوادر وشباب الأمانة بمركز باريس تولت تعقيم 3 مساجد بمدينة باريس، ضد فيروس "كورونا"، وذلك لتوفير الجو الصحي لأداء الصلاة خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح سيد، أنه جرى تعقيم 3 مساجد وهي " مسجد البئر، المسجد الوسطاني، مسجد فاضل"، بالإضافة لتعقيم ماكينتي صراف آلي بالمدينة تزامنًا مع صرف رواتب الموظفين الشهرية، كما جرى تعقيم معهد أزهري بالمدينة، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن مستمر بكل ما أوتي من قوة في تقديم يد العون للمواطنين في كافة أنحاء المركز خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت سيد، إلى أن أعمال التعقيم للمنشأت العامة التي ينفذها الحزب تأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، من خلال مبادرة "حياة كريمة “، في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.