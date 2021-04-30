استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات والمدارس والمساجد في بورسعيد

محافظ بورسعيد : استمرار حملات التعقيم المكثفة بالمستشفيات و المدارس والمساجد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تكثيف واستمرار حملات التطهير والتعقيم التى تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والتى تتم بالتوازى فى كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة و الميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى.

وأوضح المحافظ أنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز الإنقاذ والطوارىء تم تعقيم وتطهير مستشفيات (الزهور والحميات والتضامن والمبرة والسلام) والتى تشهد أعمال تطهير بشكل يومي للحد من انتشار الفيروس، وتطهير قسم شرطة الزهور ونقطة إطفاء المناخ، كما تم تعقيم مدرسة ٦ أكتوبر، ومسجد مريم وديوان حى العرب، وديوان حى الزهور وحي الضواحي والمحكمة.

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى، مؤكدا أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات و الميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

وكان قد أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء التشغيل التجريبي لمستشفي ٣٠ يونيو بعد الانتهاء من كافة الأعمال بها وتجهيزها طبيا بأحدث الأجهزة والإمكانيات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ بورسعيد لمستشفى ٣٠ يونيو الجديدة جنوب بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب.



ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لكافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية على جهودها المتواصلة فى دعم القطاع الصحى بالمحافظة وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الطبية والصحية، واستمرار تطوير المؤسسات الصحية بعد أن تم اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كأول محافظة.

مؤكدا أن مستشفى ٣٠ يونيو ستعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أن المستشفى يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.



يذكر أن المساحة الكلية لمستشفى ٣٠ يونيو تبلغ ٦١٠٠ م٢، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثاني المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوي و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة. بينما تبلغ مساحة الدور الثاني 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضي وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.

اعمال تعقيم

تعقيم المستشفيات

اعمال تعقيم

تعقيم المساجد

اعمال تعقيم

اعمال تعقيم

اعمال تعقيم

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تعقيم

تعقيم المؤسسات

اعمال تعقيم