«القومي للمرأة» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن اصدق تهانيها القلبية وأطيب تمنياتها لقداسته ولجميع الإخوة المسيحين بالصحة والخير والبركات، مشيدة بالترابط بين شركاء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحين، متمنية دوام المحبة والسلام، ولمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار وأن يتم الخير والسلام على ربوع الوطن.

وكان قد هنأ كبار رجال الدولة والشخصيات العامة البابا تواضروس بعيد القيامة، وإرسال عدد من برقيات التهنئة، بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصر بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.​

فيما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برقية تهنئة جاء نصها كالآتي:"قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحية إعزاز وتقدير.. بصادق مشاعر المحبة والسلام يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أهنئ قداستكم والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد متمنياً لقداستكم بموفور الصحة والبركات وأن يعيده علينا ونحن في رباط الأخوة والمحبة الذي يربط أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين ضاربين أروع الأمثلة في التكافل والتضامن .. حفظ الله مصر وبارك شعبها وحفظ قداستكم وكل عام وانتم بخير".

ويحتفل المسيحيون بعيد القيامة المجيد الأحد المقبل الموافق 2 مايو، وكان أقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إجازة رسمية، ومن المقرر أن تقام القداسات بمناسبة الاحتفالات بـ عيد القيامة المجيد في الكنائس مساء يوم السبت المقبل، الذي يطلق عليه "سبت النور"، فيما اختلفت الترتيبات بحسب نظام كل كنيسة ونظرا للظروف الحالية لتفشي فيروس كورونا المستجد.