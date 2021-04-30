3 هدايا من «الداخلية» في رمضان

تحرص وزارة الداخلية مع كل مناسبة على منح الشعب المصري هدايا في إطار سياسة التواصل المجتمعي، التي تسعى من خلالها لزيادة الترابط بين جهاز الشرطة وأبناء الوطن بكافة أطيافه، وكان آخر تلك المناسبات حلول شهر رمضان و ذكرى العاشر من رمضان وتحرير سيناء .

- الإفراج عن 2674 من نزلاء السجون

أفرج قطاع السجون عن 2674 من نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021)، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.



و عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، و انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2674) نزيلا.



- زيارتين استثنائيتين لنزلاء السجون

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد وافق على منح زيارتين استثنائيتين لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد.

و تقرر منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين اعتبارا من يوم الإثنين 26 إبريل2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 10مايو2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكل قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وبمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2021، وقرب احتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2021، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم ومشاركتهم مختلف المناسبات.

-استمرار مبادرة كلنا واحد تخفيفا على المواطنين



أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة «كلنا واحد»، اعتباراً من يوم 15 مارس الماضي ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية، والسلع المعمرة، والأدوات المنزلي، والملابس والمفروشات، والمستلزمات الطبية الوقائية، وذلك بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وطرحت المبادرة سلعها بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، مثل (خير زمان – هايبر وان – سبينيس - كارفور – أولاد رجب – العابد - عبدالله العثيم – الفرجاني – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوي - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب – مول القاهرة - كازيون – أوسكار – أسواق فتح الله)، في أكثر من 750 فرعًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

- توفير السلع بتخفيضات تصل لـ 50%

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية، والصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسؤول عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولي، وذلك خلال فترة المبادرة.

من جانبها تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

