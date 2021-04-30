الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في سهرة رمضانية

أعمال غنائية تراثية وأهازيج فلسطينية بالأوبرا الأحد

الأغاني والاهازيج
الأغاني والاهازيج التراثية الفلسطينية

 تنظم دار الأوبرا أمسية فنية الأحد 2 مايو على المسرح الصغير، وذلك ضمن السهرات العربية والإسلامية التي تنظمها الدار خلال شهر رمضان، بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة الساعة 9 مساء. 

- برنامج متنوع

و يقدم كورال عباد الشمس بقيادة المايسترو حسن أحمد حسن برنامجا متنوعا يتضمن مجموعة من الأغاني والاهازيج التراثية الفلسطينية منها (طاحت الخيل ، إني أخترتك ، هز الرمح ، شوارع القدس ، يا يمة ، لم تزل ، ظريف الطول ، يويا ، يا طير الطاير ، ليا وليا ، هدي يا بحر ، علي الكوفية)، إلى جانب عدد من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها (عاليادي ، القلب يعشق كل جميل ، رمضان جاناـ وزهرة المدائن).

جدير بالذكر أن كورال عباد الشمس يتبع اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة ، تأسس عام 1987 ويضم 27 فنان ما بين مغنيين وعازفين ، شارك في العديد من العروض داخل فلسطين  كما قدم الكثير منها  في مختلف الأماكن الثقافية المصرية فى عدد من المحافظات ونال استحسان الجمهور والنقاد .

- دار الأوبرا تحتفل بعيد العمال

وتحتفل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بعيد العمال من خلال أمسية رمضانية يحييها اطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد، وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت الأول من مايو على المسرح الكبير  .

يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الاعمال الغنائية التي تحث على العمل والاجتهاد لبناء الوطن منها 0دقت ساعة العمل ، الحلوة دي ، مطلوب من كل مصري ، وده مين ، اغلي اسم ، صوت بلادي،  الجيل الصاعد ، يا ام الصابرين ، مصانع الرجال ، يا عروس النيل ، تعظيم سلام ، الله ع المستقبل ، أن كان ع القلب ، مصريتنا ، تعيشي يا بلدي ، يا شباب أن ألاوان ، الوطن الأكبر، والمصريين أهم)، من  أداء مريم عادل ،  أماني ، لوجين تامر ، شمس الأسواني،  سيد جلال ، اسراء عصام ، يوسف حسن ، مصطفي ناصر، ماجدي الحسيني ، احمد مجدي ، رحمة عصام ، ريم وسيليا محمد.

يذكر ان مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي ، الباليه والكلاكيت. 

 كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة ، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .

دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية كورال عباد الشمس الأغاني والاهازيج التراثية سهرات رمضانية

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