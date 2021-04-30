الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مدحت صالح في سهرة طربية رمضانية على مسرح النافورة بالأوبرا

مدحت صالح
مدحت صالح

سهرة طرب رمضانية يقدمها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته فى التاسعة والنصف مساء الأحد 2 مايو على مسرح النافورة، حيث يتغنى بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية واسعة منها: "بحلم على قدى، المليونيرات، كوكب تانى، قلب واحد" الى جانب مختارات من المؤلفات التراثية التى اشتهر بأدائها.

وفى رسالة لجمهوره طلب صالح منهم الالتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا معربا عن سعادته بلقاءهم فى الاوبرا خلال شهر رمضان المعظم واكد اعتزازه بالمشاركة فى فعاليات دار الاوبرا المصرية المختلفة والمتنوعة ووصفها بحصن الفنون الجادة فى مصر.

‏وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الاوبرا المصرية يقام بالاسكندرية والقاهرة، أمسيتان للمغنية التونسية غالية بن على وذلك فى التاسعة والنصف مساء الأحد 2 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " ومساء الثلاثاء 4 مايو على مسرح النافورة بالقاهرة.

وأعدت غالية برنامجًا مميزًا يضم باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التى اشتهرت بتقديمها منها: "يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى، عرفت الهوى وألف ليلة وليلة" الى جانب مختارات من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى وقضيت .

يذكر ان غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بادائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، اتمت دراستها الجامعية  في بروكسل ( بلجيكا ) كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996  لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .

مدحت صالح دار الاوبرا غالية بن علي أوبرا الإسكندرية خلال شهر رمضان مسرح النافورة

الأكثر قراءة

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

المعاشات والنفقة من «ATM» و«فورى» غدًا.. وتخفيض عمولات السحب

هل افتقد «كوفيد 25» المنطق العلمي؟.. أطباء يعلقون

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

سرقة 12 مليون جنيه من سيارة «نقل أموال».. كيف بدأت الخطة «الفاشلة»؟

«توفيق» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل خطة إنقاذ الشركات من «نزيف» المال العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الملل والنحل.. والإسلام المصري

د.مينا بديع عبدالملك

الشيخ أحمد سليمان السعدني.. كان مدرسة قائمة بذاتها

مؤمن المحمدي

قرارات

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للعمال وجائحة كورونا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل 12 عاماً: تحذيرات إسرائيلية من انهيار مُحتمل لجبل ريمون.. من تجاهها؟

فتح تحقيق ضد الشرطة الإسرائيلية بعد مصرع العشرات فى كارثة "ميرون"

كارثة "ميرون": تفاصيل انهيار جبل في إسرائيل ووفاة 44 شخصاً