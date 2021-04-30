مدحت صالح في سهرة طربية رمضانية على مسرح النافورة بالأوبرا

سهرة طرب رمضانية يقدمها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته فى التاسعة والنصف مساء الأحد 2 مايو على مسرح النافورة، حيث يتغنى بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية واسعة منها: "بحلم على قدى، المليونيرات، كوكب تانى، قلب واحد" الى جانب مختارات من المؤلفات التراثية التى اشتهر بأدائها.

وفى رسالة لجمهوره طلب صالح منهم الالتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا معربا عن سعادته بلقاءهم فى الاوبرا خلال شهر رمضان المعظم واكد اعتزازه بالمشاركة فى فعاليات دار الاوبرا المصرية المختلفة والمتنوعة ووصفها بحصن الفنون الجادة فى مصر.

‏وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الاوبرا المصرية يقام بالاسكندرية والقاهرة، أمسيتان للمغنية التونسية غالية بن على وذلك فى التاسعة والنصف مساء الأحد 2 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " ومساء الثلاثاء 4 مايو على مسرح النافورة بالقاهرة.

وأعدت غالية برنامجًا مميزًا يضم باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التى اشتهرت بتقديمها منها: "يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى، عرفت الهوى وألف ليلة وليلة" الى جانب مختارات من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى وقضيت .

يذكر ان غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بادائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، اتمت دراستها الجامعية في بروكسل ( بلجيكا ) كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .