الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المعاشات والنفقة من «ATM» و«فوري» غداً.. وتخفيض عمولات السحب

المعاشات
المعاشات

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ببدء صرف جميع المعاشات للعملاء غداً السبت الموافق الأول من مايو عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني.

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، الاتفاق مع شركة "فوري" علي تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والإجازات، وذلك للتيسير علي العملاء، مشيراً إلى تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "فوري" بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة.

وأشار عشماوي إلي أنه بناء على تكليفات نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة "فوري" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة علي البنك مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء وخاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير خاصة في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء علي مستحقاتهم بشكل أسرع.

كما تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر مايو،  غدا السبت، لأكثر من 10 ملايين مستفيد وصاحب معاش بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.
 

الحكومة اجتماع اجراءات وزير التضامن

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