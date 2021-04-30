أوكرانيا تحظر دخول الأجانب القادمين من الهند اعتبارًا من الأحد المقبل

قررت أوكرانيا، فرض حظر على دخول الأجانب القادمين من الهند اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 2 مايو.

وقال نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة: "قررت حكومة أوكرانيا حظر عبور حدود الدولة يوم 2 مايو على الأجانب والأشخاص دون الجنسية الوافدين من الهند أو مكثوا في أراضيها لمدة 7 أيام على الأقل خلال الـ 14 يومًا الماضية".

وأكد ضرورة عزل المواطنين الأوكرانيين والأجانب المقيمين بشكل دائم في أوكرانيا أو المتزوجين من مواطنين أوكرانيين في حالة وصولهم من الهند لمدة أسبوعين إلى جانب نتائج تحليل الـ بي سي آر للكشف عن كوفيد-19.

الهند تسجل زيادة قياسية يومية فى إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452 حالة اليوم الجمعة، في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن الهند أضافت 7.7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية فبراير عندما اكتسبت الموجة الثانية زخما، وفي المقابل استغرقت الهند ما يقرب من ستة أشهر لإضافة 7.7 مليون إصابة سابقة.

وفي نفس السياق، قال مسؤول تنفيذي كبير في قطاع الصناعة، إنه من المتوقع انحسار أزمة الأكسجين الطبي الحادة في الهند بحلول منتصف مايو، مع ارتفاع الإنتاج 25%، واستعداد البنية التحتية للنقل لمواجهة زيادة الطلب الناجمة عن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وعانت عشرات المستشفيات في مدن مثل نيودلهي ومومباي من نقص في الغاز هذا الشهر مما دفع أقارب المرضى إلى البحث عن أسطوانات الأكسجين وأحيانا دون جدوى.