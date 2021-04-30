قيرغيزستان تسجل 331 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان، 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 95 ألفا و275 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 268 حالة تعافي جديدة، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة إلى 89 ألفا و 191 متعافيا، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1604 حالات.

وأضاف المركز، أن 1477 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 354 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز في صباح اليوم أن أكثر من 20 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.



جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

