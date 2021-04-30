«إسرائيل» تتصدر «تويتر» بسرعة البرق.. ماذا يجري؟

تصدرت إسرائيل محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب وقوع حادث شمال إسرائيلى خلال احتفال دينى أسفر عن مقتل 44 شخصا وإصابة المئات.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بالفيديوهات والصور التي توثق الكارثة التى وقعت خلال احتفال ديني يهودي في شمال إسرائيل، حيث شارك عشرات الآلاف من اليهود في رحلة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون.

ووثقت العديد من الفيديوهات على تويتر لحظات وقوع الحادثة وتفاصيلها، إذ أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، بأن سبب الحادث يعود إلى انزلاق عدد من الأفراد من المشاركين في الاحتفال عند الممر الخاص بالخروج من الموقع الديني، الأمر الذي أدى إلى تدافع وعمليات سحق قاتلة.

تفاصيل الحادث

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم، إن حوالي 20 ألفًا انطلقوا للنزول عبر ممر ضيق أرضيته ملساء، وهو ما تسبب في انزلاق بعض الأفراد على الأرض، ومن ثم حدث تدافع كبير، وسحق لكثيرين، بحسب ما نقل "تايمز أو إسرائيل".

وأفاد شهود عيان بأن الناس بدأوا يتساقطون فوق بعضهم البعض بالقرب من نهاية الممشى، بينما كانوا ينزلون سلالم معدنية زلقة، وفقًا لأسوشيتد برس.

وقال رجل تم تحديده فقط باسمه الأول دفير لراديو جيش إسرائيل: "تم دفع حشود من الناس إلى نفس الزاوية وتشكلت دوامة".

ووصف مشهدًا مرعبًا عندما سقط الصف الأول من الناس قال إنه كان في الصف التالي من الأشخاص الذين تعثروا، وقال: "شعرت أنني على وشك الموت".

وأظهرت لقطات مصورة أعدادًا كبيرة من الناس، معظمهم رجال يرتدون ملابس سوداء، محاصرين في النفق.

ويقع قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل الجرمق "ميرون" بالقرب من صفد.

ويزور اليهود هذا القبر في ليلة "لاغ بعومر" وهو اليوم الثالث والثلاثون بعد عيد الفصح اليهودي وفي هذا التاريخ تقام احتفالات شعبية على القبر.

ومن بين العادات المألوفة بهذه المناسبة وفي هذا المكان القيام بطقس "الحلاقة" لأول مرة للأطفال الذين بلغوا سن 3 سنوات.

كما توقَد فيه طوال الليلة التي تسبقه شعلات كبيرة إحياء لذكرى ثورة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل ضد المحتلين الرومان بين الأعوام 132-135 ميلاديًا، حيث أشعل اليهود المشاعل في قمم الجبال للإعلان عن اندلاع التمرد، الذي حقق نجاحًا مقتضبًا، حقق من خلاله اليهود استقلالهم عن الرومان لعدة سنوات وهذا عشرات السنوات بعد خراب الهيكل المقدس الثاني.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيناهو صباح اليوم بزيارة موقع الحادث وسط هتافات ضده من قبل بعض العالقين فى الجسر.

ووصف نتنياهو الحادثة بأنها كارثة كبيرة، قائلا "حادثة الجسر من أفظع الكوارث في تاريخنا".