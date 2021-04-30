الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تصرح باستخدام لقاح سينوفارم المضاد لكورونا في حالات الطوارئ

لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم

 صرحت هيئة تنظيم الأدوية في إندونيسيا، بالاستخدام الطارئ للقاح /سينوفارم/ الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الأندونيسية، اليوم االجمعة- أنه من المقرر استخدام هذا اللقاح في حملة تطعيم خاصة يمكن للشركات بموجبها شراء اللقاحات من الحكومة لتطعيم موظفيها.


ووفقا للبيانات المؤقتة، لم يتم نشر أي بيانات مفصلة عن فعالية لقاح سينوفارم الذي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وبناءً على تصريحاته فأن اللقاح فعال بنسبة 34ر79% في حماية الأشخاص من الإصابة بالمرض.


إندونيسيا تفرض قيودًا على المسافرين القادمين من الهند

يذكر أن وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو، قد أعلن أن بلاده ستوقف إصدار التأشيرات للأجانب الذين سافروا إلى الهند خلال الـ14 يوما الماضية، لمنع السلالات المختلفة من فيروس كورونا المستجد من الانتشار في البلاد.

وأضاف هارتارتو- حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية- أنه سيتم السماح للمواطنين الإندونيسيين القادمين من الهند بدخول البلاد، ولكن يتعين عليهم اتباع بروتوكولات صحية وحجر صحي أكثر صرامة، مشيرا إلى أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل.

إصابات كورونا حول العالم
تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ حول العالم حاجز الـ150 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليوناً و530 ألفا و 783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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