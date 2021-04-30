الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 3 فلسطينيات فى حريق مستشفى ابن الخطيب بالعراق

حريق
حريق

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مصرع ثلاث فلسطينيات في الحريق الذي وقع قبل أيام في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.


وأعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن تعازيه ومواساته إلي أسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جنات.

وشهد العراق فاجعة حريق مستشفى «ابن الخطيب» المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا في بغداد إثر انفجار خزان الأكسجين في المستشفى.

وبلغت حصيلة ضحايا حريق المستشفى 82 قتيلًا و110 جرحى، ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق ومحاسبة المقصرين.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل جديدة عن الفاجعة، مؤكدة أن حادث حريق المستشفى لم يكن بفعل فاعل، وأن «أغلب الحوادث المشابهة كانت على خلفية إهمال أو تماس كهربائي إن لم يثبت من خلال التقارير عكس ذلك».

وأعلنت الحكومة العراقية، الأحد الماضى، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا، منوهة إلى أن ما حدث يمس الأمن القومي العراقي.

إحالة وزير الصحة للتحقيق

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد.

وأوضحت الوكالة العراقية للأنباء (نينا) أن «الكاظمي» ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى "ابن الخطيب"، وقرر إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب "عضو مراقب"، لتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

كما قرر إحالة كل من محافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة إلى التحقيق، على أن يتم التحقيق خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء.

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