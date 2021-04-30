ضبط مدير ورشة بـ 12 أسطوانة أكسجين يؤجرها للمرضى بالفيوم

استغلالا لأزمة كورونا

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بحوزته 12 أسطوانة أكسجين بمحافظة الفيوم، يؤجرها للمرضى لاستغلال ازمة كورونا وتحقيق ربح غير مشروع، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات البلاغ الذي ورد لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، من عدد من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص بتأجير أسطوانات الأكسجين للمرضى نظير تحصله على مقابل مادي.



و عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (12 أسطوانة أكسجين مختلفة الأحجام) داخل ورشة تصنيع آلات زراعية بدائرة المركز، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الورشة، وبمواجهته أقر باستخدامها في الأغراض الصناعية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .