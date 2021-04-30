«نتنياهو»: حادثة الجسر مأساة ومن أفظع الكوارث في تاريخنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حادثة الجسر من أفظع الكوارث في تاريخنا، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد نتنياهو فى تغريدة له على تويتر، أن وقوع قتلى وجرحى بانهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي شمال إسرائيل، هو مأساة وكارثة.

وقام نتنياهو صباح اليوم بزيارة جبل ميرون، الذي شهد خلال الليل واحدة من أكثر الكوارث المدنية فتكا في تاريخ البلاد، حيث أدى حادث تدافع إلى مقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة نحو 150، فيما هتف بعض العالقين في الموقع بشعارات ضده.

وقال نتنياهو إنه يصلي من أجل الجرحى، بحسب ما نقلت فرانس برس.

ورافق نتانياهو خلال الزيارة، وزير العدل الإسرائيلي أمير أوهانا، الذي خرج بتصريحات في وقت سابق يدافع فيها عن رجال الشرطة، الذين لم تكن جهودهم كافية لاحتواء الكارثة.

انهيار منصة في جبل الجرمق

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمالي إسرائيل.

ويقع قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل الجرمق "ميرون" بالقرب من صفد.

ويزور اليهود هذا القبر في ليلة "لاغ بعومر" وهو اليوم الثالث والثلاثون بعد عيد الفصح اليهودي وفي هذا التاريخ تقام احتفالات شعبية على القبر.

ومن بين العادات المألوفة بهذه المناسبة وفي هذا المكان القيام بطقس "الحلاقة" لأول مرة للأطفال الذين بلغوا سن 3 سنوات.

كما توقَد فيه طوال الليلة التي تسبقه شعلات كبيرة إحياء لذكرى ثورة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل ضد المحتلين الرومان بين الأعوام 132-135 ميلاديًا، حيث أشعل اليهود المشاعل في قمم الجبال للإعلان عن اندلاع التمرد، الذي حقق نجاحًا مقتضبًا، حقق من خلاله اليهود استقلالهم عن الرومان لعدة سنوات وهذا عشرات السنوات بعد خراب الهيكل المقدس الثاني.