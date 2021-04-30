«النقل»: تعقيم وتطهير المترو والسكة الحديد بالكامل ضمن الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة، عن التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وذلك من خلال التنبيه على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق بضرورة تعقيم الخطوط الثلاثة للمترو، وكذلك صالات المحطات وشبابيك التذاكر و السلالم الكهربائية والمصاعد.

وأضافت وزارة النقل عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إنه يتم تعقيم القطارات التابعة للمترو قبل خروجها من المحطة، وكذلك فور وصولها للمحطة النهائية بنهاية اليوم كما يتم تعقيم المرفق بالكامل مرتين يوميا فى الخطوط الثلاثة للمترو.

وأكدت وزارة النقل على أن الشركة المتكاملة لخدمات النظافة والأعمال المتكاملة التابعة لمرفق السكة الحديد يقومون بتعقيم وتطهير القطارات بشكل أساسي، ويتم تعقيم المحطات والأرصفة والمقاعد ومنافذ بيع التذاكر، إلى جانب ذلك يتم متابعة تعقيم وتطهير دورات المياه.



وتابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم، وتكلفة مليار و 268 مليون جنيه حيث يتم إنشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالي وتغطية كامل الطريق بطبقتين اسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه)، وحيث بلغت نسبة تنفيذها 90 %.

و تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة، وأكد على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد(30 يونيو2021)، كما وجه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة جمصة الطريق الدولى الساحلى.

بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب حيث يتم توسعة الطريق بطول 4.5كم مزدوج بعرض 9 متر بكل اتجاه ليصبح 14 متر بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه وإنشاء عدد 2 دوران للخلف ( منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل) كما تابع الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا وتخفيف الحركة المرورية من داخل المنصورة إلى طلخا.

وفي ختام جولته تفقد الوزير مواقع العمل في مشروع انشاء ازدواج طريق المنصورة محلة دمنة دكرنس بطول ١٠ كم ( مرحلة اولي) والذي تبلغ تكلفته 153 مليون جنيه ونسبة تنفيذه 32% والذي يحقق ربط المنصورة بالمنزلة بدكرنس ببورسعيد كما تم متابعة مشروع استكمال إنشاء إزدواج ( طريق دمياط الشرقي ) مرحلة ثانية في المسافة من كوبري طلخا إلى كوبري شربين بطول 12 كم حيث يتم إنشاء إزدواج الطريق الحالي بطول 12 كم بعرض 9 متر عدد 2 حارة مرورية وتغطية الجنابية لزوم استكمال الإزدواج وتنفيذ فرشة خرسانية أسفل المواسير بطول 3 كم وتنفيذ مواسير خرسانية بطول 210 متر طولي وقطر 1,95م .

ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية هذه المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لكل مشروع.