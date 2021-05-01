الآن.. دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2021| أدعية يوم 19 رمضان 1442

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2021.. يعد ضمن مجموعة من الأدعية الواردة عن النبي المستحبة خلال شهر رمضان الكريم، حيث ثبت صحة أدعية يوم 18 رمضان 1442، عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، إذ أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم. وإليكم دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان:

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2021

يحرص عدد كبير من المسلمين على ترديد العديد من الأدعية الواردة عن النبي، فعن ابن عَبَّاسٍ، رضي الله عنه، عَنِ الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم:

"اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى بِبَرَكَاتِهِ، اللهم سَهِّلْ سَبِيلِى إِلَى خَيْرَاتِهِ، اللهم لا تَحْرِمْنِى قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ".

ثواب دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2021

لهذا الدعاء ثواب كبير عند الله تعالى: "مَنْ دَعَا بِهِ الله تعالى بنية خالصة، اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدَعَوْا لَهُ رب السماوات".

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2021

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ الرسول محمد صلوات الله عليه و سلم:

"اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، اللهم أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، اللهم وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ".

ثواب الدعاء في هذا اليوم العظيم وليلة بداية العشر الأواخر من الشهر الكريم:

"مَنْ دَعَا بِهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ وَ شَيْطَانٍ وَ سُلْطَانٍ.

من دعا به كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ سِتِّينَ سَنَةً مَقْبُولَةً، وَ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَنْدَقاً، كُلُّ خَنْدَقٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ".

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