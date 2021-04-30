مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18.. وأحداث الحلقة السابقة 17

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يدير الكثير من محبي الدراما الرمضانية حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18 والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية خاصة مع تصاعد الأحداث، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل و أحداث الحلقة 17 و القنوات الفضائية الناقلة له وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18

يعرض الجزء الثاني من مسلسل الاختيار والذي يحمل اسم "رجال الظل" عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعاد مرتين خلال اليوم الأولى في الساعة الثانية صباحا والثانية الساعة الثالثة والنصف عصرا فيما تعرض حلقات المسلسل أيضاً على شاشة قناة ON Drama الساعة العاشرة والربع مساء و يعاد الساعة الرابعة عصرا والساعة الحادية عشر صباحا فيما يعرض المسلسل أيضاً على شاشة قناة أبو ظبي الإماراتية الساعة الحادية عشر مساءا ويعرض على قناة ART حكايات الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد الساعة السابعة صباحا وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك 2021.

تردد قناة أون العارضة لمسلسل الاختيار 2

يمكن محبي متابعة أحداث حلقات مسلسل الاختيار 2 للفنان كريم عبد العزيز خلال الموسم الرمضاني 2021 ضبط إشارة بث قناة ON E عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على ترددها الجديد على 10853 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 وجودة عالية في الصورة والصوت HD حيث تقدم مجموعة هائلة من أبرز الأعمال الدرامية والبرامج الهادفة التي تخاطب جميع الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية وحظيت على نسب مشاهدة عالية منذ إنشائها في عام 2008.

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أحداث الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 2

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18 أبرز ما يبحث عنه متابعي المسلسل حاليا عبر المنصات الإلكتروني حيث تدور أحداث المسلسل حول الحقبة الزمنية عقب ثورة 30 يونيو وعزل مرسي و كيفية تصدي رجال الشرطة للأعمال التخريبية التي جاءت رد فعل للجماعات التكفيرية والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين وأبناء جهاز الشرطة المصرية حيث تناول المسلسل مجموعة هائلة من الأعمال التخريبية عقب فض اعتصام رابعة العدوية واغتيال مجموعة من رجال الأمن.