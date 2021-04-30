محافظ الإسماعيلية: تخصيص أراضي المرافق الخدمية في قرى «حياة كريمة»

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم تخصيص قطع الأراضى المطلوبة لإنشاء المرافق الخدمية لقرى حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تتمثل في دخول المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرافق والخدمات الطبية والثقافية والتعليمية، مؤكداً أنه أصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بتذليل كافة العقبات التي تواجه مشروعات البنية التحتية للقرى المدرجة بالمرحلة الأولي في تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، والتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، والعمل على إنجاز أعمال تطوير القرى والريف ضمن مبادرة حياة كريمة بشكل دقيق ووقت قياسي، وذلك من خلال تعاون بشكل مباشر مع الشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثاني.

وأوضح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، أن المبادرة تعمل حاليًا في 16 قرية و37 تابع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، وتشمل إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم، وعمل حصر بجميع المساكن الغير صالحة، وإنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي، تطوير4 مراكز شباب بجانب إنشاء مركزين جدد لخدمة أهالي شرق القناة، بالإضافة إلى إنشاء 9 مدارس جديدة بمختلف المراحل الدراسية ورفع كفاءة 3 مدارس قائمة، وإنشاء نقاط جديدة للإسعاف ومركز تدريب لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إنشاء نقطتين للذبيح، كما تشمل المبادرة صيانة وتشطيب وتسقيف أو إعادة بناء المنازل كلا على حسب حاجته، وذلك وفقاً لخطة الإسكان والتضامن الإجتماعي لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، والتنسيق بين كافة الجهات وتذليل العقبات للإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات.