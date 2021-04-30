منير الشوربجي أمينًا عامًا لحزب الشعب الجمهوري في شمال سيناء

أصدر حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، قرارًا بتكليف الدكتور منير الشوربجي أمينًا عامًا للحزب في محافظة شمال سيناء.

وكان «الشوربجي» يشغل منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، قبل ثورة يناير، ويتمتع بعلاقات طيبة مع مشايخ القبائل وعواقل المحافظة.

وفي سياق متصل أصدر تاحزب، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سيد أحمد جنيدي، عضو مجلس النواب عن الحزب، امينًا للحزب بمحافظة بني سويف.

كما أصدر الحزب قرارًا بتكليف محمد كامل راضي، أمين مساعد لشئون التنظيم والعضوية، والنائب أحمد على عباس، مساعد أمين المحافظة، والدكتور جاب الله سيد أحمد سيد، مساعد أمين المحافظة، والدكتور طارق محمد محمد صادق الوكيل، مساعد أمين المحافظة.

وقال امين حزب الشعب الجمهوري ببني سويف في بياناً له «نسأل الله تعالى أن نكون على قدر المسؤولية وأن نخدم الوطن من أي موقع، واتقدم بالشكر إلى المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والأستاذ أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب، والدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام، وكل قيادات الحزب على الثقة الغالية بتكليفي امينًا لحزب الشعب الجمهوري، كما أتقدم بالتهنئة إلى زملائي ممن تم اختيارهم».

وأضاف:«نسعى أن نكون على قدر المسؤولية وأن نقدم إضافة قوية للحياة السياسية في محافظة بني سويف مما يعود بالنفع على المحافظة بصفة خاصة ووطننا الغالي بصفة عامة تحت قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يعطي دروسًا حقيقية في كيفية قيادة الأوطان ورفعة شأنها في جميع المجالات».

وقال:«نسعى أن نوسع القاعدة الشعبية للحزب في المرحلة القادمة، في ظل الأهداف والسياسة العامة للحزب، كذلك نسعى لضم من هم مهتمين بالشأن والعمل السياسي ممن تتفق توجهاته مع توجهات وأهداف الحزب، كذلك سنُقدم على عقد المزيد من الندوات التثقيفية وورش العمل في مختلف المجالات».