«مرسي»: عاملات مصر هن قوتها المنتجة وسواعدها القوية

بمناسبة عيد العمال

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى جميع عاملات وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال والذي يوافق يوم 1 مايو من كل عام.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي التحية والتقدير إلى جميع عاملات مصر قائلة:"عاملات مصر هن قوتها المنتجة وسواعدها القوية .. يقمن بدور عظيم في عجلة البناء والتنمية بجهودهن وإسهاماتهن الملموسة في شتى مجالات الإنتاج، ويستكملن دورهن فى بناء الوطن من خلال بناء أسر قوية مخلصة ومحبة لوطنها " .

يذكر أن عيد العمال مناسبة هامة تحتفل بها مصر والعديد من الدول حول العالم فى الأول من مايو كل عام، وأصبح اليوم رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها.

وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية فى مصر يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث تم الإعلان عن أن أيام السبت والأحد والأثنين إجازات رسمية وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

و جاء القرار باستثناء بعض الفئات وهم العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

كما أصدر قرار رقم 895 لسنة 2021، بأن يكون السبت الموافق 1 مايو 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد العمال.