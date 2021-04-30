الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يستقبل وزير الأوقاف والمفتي لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب

وصول وزير الأوقاف
وصول وزير الأوقاف

استقبل اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام  مفتي الديار المصرية وقيادات الأوقاف بحضور المهندس حازم الأشموني  السكرتير العام للمحافظة، وعبيد صالح  رئيس جامعة دمنهور ، والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ. 

ومن المقرر التوجه لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب وأداء شعائر صلاة الجمعة بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة والمسجد تبلغ مساحته 1375 متر وقامت وزارة الأوقاف بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و500 ألف جنية وهو مكون صحن و 2 مصلى أرضى للرجال والسيدات و 5 غرف وطرقة .

وقدم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية التهنئة للواء هشام آمنة محافظ البحيرة وشعب البحيرة على ما شهدته المحافظة من إنجازات داعيا الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والازدهار لمحافظة البحيرة. 

كما رحب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية إبن البحيرة على أرض المحافظة، مؤكداً إنهما قيمة وقامة وفخراً نعتز بهم دائماً لدورهما فى نشر صحيح الدين والإسلام الوسطى والتوعية والتصدي ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف بالاضافة إلى البناء والتشيد وعمارة المساجد .

يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح 5 مسجد آخر فى نفس التوقيت بتكلفة تتجاوز قيمتها 16 مليون جنيه بنطاق المحافظة بمراكز ومدن وهى وهى على النحو التالي : عمر بن الخطاب، بمنطقة  افلاقة التابعة لمدينة دمنهور بتكلفة 9 مليون ونصف، ومسجد الرحمة بقرية الإنشاء التابعة لدائرة مركز الرحمانية بتكلفة مليون و450 ألف جنيه نجع الشيخ عون  قرية الحاجر سيدى غازى  كفر الدوار بتكلفه 2 مليون جنيه، وابو الطبول البحرى زاوية حمور الدلنجات بتكلفة 900 ألف جنيه ومسجد خالد بن الوليد  جبارس ايتاى البارود بتكلفه 936 الف جنيه وسجد عزبة فودة زاوية صقر ابو المطامير بتكلفة مليون و430 ألف جنيه.

وزارة الأوقاف البحيرة هشام آمنة أمنة

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