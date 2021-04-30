الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

توفير حرم آمن وتواجد كمائن ثابتة ومتحركة

انتشار أمني مكثف بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد

انتشار أمني مكثف
انتشار أمني مكثف بمحيط الكنائس لتأمين

نشرت وزارة الداخلية تعزيزات لخدماتها الأمنية المتمركزة أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات المصريين الأقباط بعيد القيامة المجيد، وانتشرت قوات شرطة في جميع  الطرق المؤدية للكنائس كما تحركت قوات التدخل السريع بمحيط الكنائس ويمشط خبراء المفرقعات محيطها دوريا . 

وتفقدت القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بوزارة الداخلية، أمس، الخدمات المتمركزة أمام عدد من الكنائس لرفع حالة اليقظة ومراقبة الانضباط ومتابعة تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها، لتوفير أقصى درجات التأمين للمصريين الأقباط و دور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات، وإقامة الشعائر الدينية المقدسة المقرر إقامتها  حتى احتفال يوم عيد القيامة.

- توفير حرم آمن و منطقة خالية في محيط الكنائس

ومن جانبها قالت مصادر أمنية أن خطة تامين الكنائس تضمنت توفير حرم آمن  والتأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط جميع كنائس مصر،  يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية، بالإضافة لتحديد ممرات فرز آمنة ليكون فحص المترددين في بداية الممر بعيداً عن مداخل الكنائس.

- توسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام

 بالإضافة لذلك فقد قام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة، لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس التي ستشهد احتفالات وقداسات بهذه المناسبة ،كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات .

كما قام خبراء المفرقعات بإجراء عمليات تعقيم لمحيط الكنائس، كإجراء احترازي للتحقق من توفير أعلى درجات تأمين للمصريين الأقباط أثناء الاحتفال بالعيد،  كما جرى التأكد من فاعلية ونجاح منظومة كاميرات المراقبة الموجودة بجميع الكنائس لضمان التصدي لأي أعمال عدائية.

 - كمائن أمنية ثابتة ومتحركة

وتشهد الكنائس على مستوى الجمهورية إجراءات أمنية مشددة، وتم وضع الأكمنة الأمنية الثابته والمتحركة بجوار الكنائس، وفي الأماكن المحيطة بها، وإجراء عملية تفتيش مكثفة لكل المترددين على الكنائس.

وتم وضع خطة محكمة تحت إشراف وزير الداخلية لتأمين جميع الكنائس، وشدد مدير الأمن على التواجد المستمر للقيادات وتحلي الخدمات بأقصى درجات اليقظة، والتعامل  بمنتهى الحسم مع أي خروج على القانون.

وتم التأكد من جانب قوات الأمن على وضع كاميرات مراقبة حول جميع الكنائس، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة، لرصد تحركات المترددين على الكنائس، وتهدف الخطة الأمنية إلى الوصول لأقصى درجات الأمن، لتوصيل الشعور بالأمان للمواطنين المترددين على الكنائس للاحتفال بالعيد.

وزارة الداخلية تعزيزات أمنية الكنائيس عيد القيامة المجيد

الأكثر قراءة

البحيرة تزف الشهيد أحمد جمال جودة لمثواه الأخير

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢ مليون جنيه

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق بزراعات النخيل

ماذا قال بيومي فؤاد عن الخلايا النائمة للإخوان في «الاختيار 2»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

الشيخ أحمد سليمان السعدني.. كان مدرسة قائمة بذاتها

مؤمن المحمدي

قرارات

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للعمال وجائحة كورونا

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. "3" الإمام مالك

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كارثة "ميرون": تفاصيل انهيار جبل في إسرائيل ووفاة 44 شخصاً

«انتخابات ديمقراطية».. لجنة حقوق الفلسطينيين تدعو مجلس الأمن للتدخل الفورى

إسرائيل: أى اتفاق سىء مع إيران سيؤدى لحرب.. وطائراتنا تصل لأى مكان