انتشار أمني مكثف بمحيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد

توفير حرم آمن وتواجد كمائن ثابتة ومتحركة

نشرت وزارة الداخلية تعزيزات لخدماتها الأمنية المتمركزة أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات المصريين الأقباط بعيد القيامة المجيد، وانتشرت قوات شرطة في جميع الطرق المؤدية للكنائس كما تحركت قوات التدخل السريع بمحيط الكنائس ويمشط خبراء المفرقعات محيطها دوريا .

وتفقدت القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بوزارة الداخلية، أمس، الخدمات المتمركزة أمام عدد من الكنائس لرفع حالة اليقظة ومراقبة الانضباط ومتابعة تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها، لتوفير أقصى درجات التأمين للمصريين الأقباط و دور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات، وإقامة الشعائر الدينية المقدسة المقرر إقامتها حتى احتفال يوم عيد القيامة.

- توفير حرم آمن و منطقة خالية في محيط الكنائس

ومن جانبها قالت مصادر أمنية أن خطة تامين الكنائس تضمنت توفير حرم آمن والتأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط جميع كنائس مصر، يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية، بالإضافة لتحديد ممرات فرز آمنة ليكون فحص المترددين في بداية الممر بعيداً عن مداخل الكنائس.

- توسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام

بالإضافة لذلك فقد قام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة، لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس التي ستشهد احتفالات وقداسات بهذه المناسبة ،كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات .

كما قام خبراء المفرقعات بإجراء عمليات تعقيم لمحيط الكنائس، كإجراء احترازي للتحقق من توفير أعلى درجات تأمين للمصريين الأقباط أثناء الاحتفال بالعيد، كما جرى التأكد من فاعلية ونجاح منظومة كاميرات المراقبة الموجودة بجميع الكنائس لضمان التصدي لأي أعمال عدائية.

- كمائن أمنية ثابتة ومتحركة

وتشهد الكنائس على مستوى الجمهورية إجراءات أمنية مشددة، وتم وضع الأكمنة الأمنية الثابته والمتحركة بجوار الكنائس، وفي الأماكن المحيطة بها، وإجراء عملية تفتيش مكثفة لكل المترددين على الكنائس.

وتم وضع خطة محكمة تحت إشراف وزير الداخلية لتأمين جميع الكنائس، وشدد مدير الأمن على التواجد المستمر للقيادات وتحلي الخدمات بأقصى درجات اليقظة، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي خروج على القانون.

وتم التأكد من جانب قوات الأمن على وضع كاميرات مراقبة حول جميع الكنائس، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة، لرصد تحركات المترددين على الكنائس، وتهدف الخطة الأمنية إلى الوصول لأقصى درجات الأمن، لتوصيل الشعور بالأمان للمواطنين المترددين على الكنائس للاحتفال بالعيد.