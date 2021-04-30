مصادرة 100 شيشة في حملة مكبرة على مقاهي الإسماعيلية

شن حي ثالث الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، حملة مكبرة للإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك لرفع الإشغالات وفض التجمعات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة عدة شوارع من بينها شارع شبين الكوم، والموقف الجديد والطريق الدائري، وميدان ٣٠ يونيو فوكس، و منطقة الدوحة.

وضبطت الحملة، بعض المقاهي المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم الشيشة للزبائن المترددين على المقهى، حيث أسفرت عن تحرير ٧ محاضر و ضبط أكثر من ١٠٠ شيشة، وكذلك تحصيل غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وجه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا، والتأكد من عدم تقديم المقاهى الشيشة لروادها وتفعيل القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي سياق متصل أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشدداً على رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، عدم الاستهانة بالمشكلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي موظف لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في موقع العمل، مع الحزم والتدقيق المستمر في الإجراءات الوقائية حتى نعبر هذه الأزمة بسلام، ونحافظ على سلامة الجميع.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً في نطاق عمله لرصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالى الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.