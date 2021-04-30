الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تنتهى من تأهيل وتبطين 1630 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1630.028 كيلو متر  من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 9.003 كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

من جانبه قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات المنفذ بها المشروع. 
 

وأشار السعدى لـ "الدستور"، إلى أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.

من جهته أكد وزير الموارد المائية والرى، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مع إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

يذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية  وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

الرى تاهيل الترع تبطين ترشيد وزارة

الأكثر قراءة

البحيرة تزف الشهيد أحمد جمال جودة لمثواه الأخير

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢ مليون جنيه

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق بزراعات النخيل

ماذا قال بيومي فؤاد عن الخلايا النائمة للإخوان في «الاختيار 2»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مينا بديع عبدالملك

الشيخ أحمد سليمان السعدني.. كان مدرسة قائمة بذاتها

مؤمن المحمدي

قرارات

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للعمال وجائحة كورونا

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. "3" الإمام مالك

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كارثة "ميرون": تفاصيل انهيار جبل في إسرائيل ووفاة 44 شخصاً

«انتخابات ديمقراطية».. لجنة حقوق الفلسطينيين تدعو مجلس الأمن للتدخل الفورى

إسرائيل: أى اتفاق سىء مع إيران سيؤدى لحرب.. وطائراتنا تصل لأى مكان