تقدم 10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشيح من السبت 24 أبريل وفقا للجدول المعلن لكل جامعة، واستمر التقديم على مدار 5 أيام حتى 29 أبريل، على أن يتم فتح باب تلقى الطعون على مدار يومى 4 و5 مايو المقبل، ثم بعد ذلك يعقد اجتماع لجنة البت فى الطعون بحسب الجدول الزمنى للجامعة، ثم إعلان القائمة النهائية تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية.

وحصلت "الدستور" على القائمة المبدئية لأسماء المرشحين: الدكتور أحمد زكي القائم بأعمال رئيس الجامعة حالياً، الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد إبراهيم السقا رئيس قسم جراحة المسالك البولية بجامعة قناة السويس، الدكتور كمال محمد حافظ وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الدكتور علي معوض أحمد أستاذ بقسم الرقابة على الأغذية بكلية طب بيطري وقائم بعمل عمد كلية الطب البيطري بجامعة العريش سابقاً، الدكتور ناصر سعيد عبدالخالص عميد كلية الزراعة، الدكتور محمد سعد زغلول عملي كلية العلوم، الدكتورة جميل محمد علي رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

أسماء المرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس



أوراق الترشح لرئاسة جامعة

وكان المجلس الأعلى للجامعات حدد الأوراق المطلوبة للترشح، وتتمثل فى:

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.

2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.

5- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من احد الجهات التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفى حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت فى الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا.

6- صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح عدد 4 صور.

7- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.

8- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة.

9- صورة شخصية حديثة.

10- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.

واشترط المجلس الأعلى للجامعات على أن يتم التقدم من خلال المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى، مع مراعاة الترتيب السالف الذكر فى تقديم الأوراق.