أحمد العوضي يكشف كواليس التعاون مع مؤلف ومخرج «اللي مالوش كبير»

عبر عن سعادته بردود الأفعال حول شخصية الخديوي

عبر الفنان احمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال التي أحدثها بشخصية سيف الخديوي، والتي يجسدها في أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

و أوضح الفنان لـ "الدستور" أن الثنائي عمرو محمود ياسين مؤلف العمل، والمخرج مصطفى فكري قدما عملا راقيا وبه تفاصيل في غاية الأهمية وصلت للناس بسهوله.

وتابع قائلا :"هذه ليست المرة الاولى التي أتعاون فيها مع عمرو ومصطفى فكري، فقد تقابلنا من قبل في "مش نظرة وابتسامة" ضمن قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وعمرو محمود ياسين واحد من أهم كتاب الدراما الموجودين في مصر حاليًا فهو لديه الملكة أن يقدم كل أنواع الدراما والتي تكون محكمة ومتصلة ومتتبعة ومشوقه طوال الوقت للجمهور، وأنا من محبي التعاون معه دائمًا، كما أن مصطفى فكري اعتبره من المخرجين الشاطرين والمجتهدين دائمًا، وأنا سعدت لمقابلتهم في المسلسل ".

- موعد انتهاء تصوير المسلسل

وعن موعد انتهاء تصوير المسلسل وكواليس موقع العمل قال :"انتهي من العمل قريبا في غضون أيام قليلة، و التعاون مع ياسمين عبد العزيز كان مريحا للغاية في "اللوكيشن" ليست لأنها زوجتي لكن لأن فريق عمل المسلسل أجمع كان تعاونه ذو طبيعة مميزة ولطيفة، وهو إحساس هذه المرة ليس كأحساس تعاونا من قبل في "لأخر نفس" فالمسؤولية أصبحت مزدوجة هنا أنا أحمل همها وهم المسلسل، فهو عملنا وأصبح كل همنا أن ننجح، بشكل مميز وسط أعمال قوية تعرض حولنا، وفي كل الاحوال أنا سعيد بوجودنا سويًا" .

- مواعيد وقنوات عرض «اللي مالوش كبير»

يعرض مسلسل «اللي مالوش كبير» الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية، حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي، وكان آخرها مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي.

وتعرض قناة سي بي سي العامة المسلسل الجديد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً والساعة العاشرة وفقًا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.

- أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول فتاة تدعى "غزل" من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات كثيرة ولكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد، والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.