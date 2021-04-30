200 ألف سعودي يتلقون لقاح كورونا يوميا

أكد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن قرابة الـ 200 ألف شخص يتلقون جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوميا، وأن تأجيل الجرعة الثانية لا يشمل من أعمارهم تجاوزت الـ 60 عام، مؤكدا على أن الدولة قدمت دعم كبير في توفير اللقاحات للمواطنين رغم كل التحديات.

وقال العبد العالي - في تصريح أوردته قناة “الإخبارية السعودية” اليوم الجمعة - "إن الجهات المعنية تدرس كل الاحتمالات والخيارات التي تجعل الإنسان دائما في أعلى مستوى يكفل صحته وسلامته"، منوها في الوقت ذاته على مبادرة المواطنين بأخذ اللقاح، لافتا إلى أن المواعيد التي تطرح في برنامج "صحتي" تصل إلى ربع مليون موعد في اليوم.

كما أكد على عدم فرض حظر التجوال حتى الأن في شهر رمضان أو في أيام العيد، مشددا على التقيد بالاحترازات الصحية لكونها تقي من الإجراءات المشددة، والحفاظ على ارتداء الكمامات والمسافة الأمنة والبعد عن التجمعات وتحديدا في فترة العيد.



وفي سياق متصل، تجاوزت الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة ضد كورونا في المملكة العربية السعودية 9 ملايين جرعة، فيما حثت الصحة السعودية المواطنين على أخذ اللقاح، داعية إلى الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.



كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 1026 حالة إصابةً جديدةً بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليصل إجمالي الحالات المصابة 416.307، وتسجيل 1055 حالة تعاف، ليصل عدد المتعافين إلى 399.509. ووصل عدد الحالات المتوفاة جراء فيروس كورونا إلى 6.946، بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

ولا تزال العاصمة الرياض الأعلى من ناحية الإصابات بتسجيل 441 وتأتي مكة المكرمة ثانيًا بتسجيل 233 حالة، والمنطقة الشرقية تحتل المركز الثالث بتسجيل 133 حالة.

وتواصل وزارة الداخلية السعودية تحذيرها من التهاون بعدم ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصةً في المدن الكبرى.

بينما كثفت الجهات الأمنية واللجان التنفيذية جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المدن والمحافظات لضبط مخالفي البروتوكولات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وذلك للأهمية القصوى التي تمثله تلك الإجراءات لمنع تفشي الفيروس، والمساهمة المجتمعية في القضاء على الوباء.

وأوضحت الصحة السعودية أن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

ودعت الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

فيما أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 81 يوماً 901 مسجد، فتح 862 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.