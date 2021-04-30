الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حقق ردود فعل إيجابية ومستوى مشاهدة

المخرج محمد سلامة يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل موسي

موسي
موسي

انتهي المخرج محمد سلامه من تصوير احداث مسلسله الجديد موسى للنجم محمد رمضان، والذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني الجاري، وحقق خلاله ردود أفعال إيجابية على مستوى نسب المشاهدة الجماهيرية. 

وأعلن المخرج سلامه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن انتهاء تصويره لأحداث العمل بشكل نهائي  قائلا :"فركش مسلسل موسي"، وذلك بعد تصوير استمر لعدة شهور منذ مطلع شهر يناير الماضي. 

- قصة وأحداث المسلسل

وتتضمن قصة مسلسل محمد رمضان الجديد العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الاحتلال  البريطاني، حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسؤولية أشقائه ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعيشها بسبب المشاكل التي وضع فيها.

 ويضطر لترك بلده في الصعيد والانتقال إلى القاهرة، ليعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية  ويتزوج من سميه الخشاب وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

- مواعيد وقنوات عرض المسلسل

تعرض حلقات مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد "موسى" على شاشة قناة فضائية DMC وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لمتابعة أحداثه أثناء تناول الإفطار، فيما يعاد مرتين في اليوم الأولى الساعة الحادية عشر والنصف مساء والثانية الساعة الحادية عشر صباحا، ولذلك يمكن للراغبين في متابعة أحداث حلقات المسلسل خلال شهر رمضان المبارك ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 11449 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500 وجودة عالية للصوت والصورة HD لتليق بمتابعي القناة التي تقدم مجموعة هائلة من الأعمال الفنية .

- نجوم وصناع مسلسل "موسى"

و مسلسل “موسى”يشارك في بطولته  سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى. 

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Screenshot_2021-04-30-11-04-08-63
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