تشيلي تسجل 6720 إصابة جديدة بكورونا و 174 وفاة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 6720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تشيلي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و190 ألفا و991 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 174 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و 247 حالة.

وأضافت الجامعة، أنه تم توزيع 14 مليونا و496 ألفا و 806 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء تشيلي، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 6 ملايين و461 ألفا و792 شخصا

إصابات كورونا حول العالم

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ حول العالم حاجز الـ150 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليوناً و530 ألفا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.



وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.



وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 32.2مليون إصابة، في حين سجلت الهند 18.7 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 14.5مليون حالة.

وفيات فيروس كورونا حول العالم

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 575 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 401 ألف ثم المكسيك بأكثر من 216 ألف وفاة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

