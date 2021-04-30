تتسبب بارتفاع كبير ومفاجئ في درجات الحرارة.. انفجار نافورة نارية من الشمس

وفقا لتقرير من وكالة ناسا

تعد الشمس أقرب النجوم إلينا، وتحوي من الأسرار والغرائب أكثر بكثير مما اكتشف من أن طبيعة شمسنا ككرة غازية ملتهبة، بدلا من أن تكون جسما صلبا جعل لها بعض الحقائق العجيبة منها إنها تدور حول محورها بطريقة مغايرة تماما لطريقة دوران الكواكب الصلبة، فوسط الشمس "خط استوائها" يدور حول المحور دورة كاملة في 25 يوما وأصبح الآن هناك ما يسمى بعلم "الزلازل الشمسية"، وهو علم ذا أهمية قصوى في علم الفلك ليعلم الناس بأسرار الشمس والتي مازال هناك الكثير لفك أسرارها وخفاياها.

وستعاني معظم الدول العربية الأيام المقبلة من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة بشكل كبير لتصل درجات الحرارة في بعض الدول العربية لـ 45 درجة مئوية، فقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقريرا عن وكالة ناسا للعلوم الفضائية عن أحدث الدراسات المتعلقة بانبعاثات الشمس، ووضح التقرير أن التغييرات الطارئة على المناخ الجوي بدأت من خلال الـ 40 ساعة الماضية.

- انبعاثات من الشمس مصدرها نافورة نارية

بحسب التقرير فإن الشمس أنتجت خلال الـ 40 ساعة الماضية فقط 3 انبعاثات كتلية إكليلية ساطعة نسبيًا وهي عبارة عن سحب من الغاز المتأين، اندفع إلى يسار ويمين الكرة الأرضية، دون الاصطدام المباشر بالمجال المغناطيسي للكوكب.

وأشار التقرير إلى أن واحدة من تلك الانبعاثات، مصدرها "انفجار نافورة نارية" من الشمس، والتي من المحتمل أن تضرب المجال المغناطيسي للأرض بشكل ضعيف، في 30 أبريل الجاري، ويقول: "لكن التوقعات غير مؤكدة".

وقال التقرير إن الدورة بدأت منذ منتصف العام الماضي، ولكن ما يحدث الآن بداية نشاطها، ولا يتطلب حدوث عاصفة شمسية، أووجود بقعة شمسية، وأثبتت الشمس ذلك في 25 أبريل عندما انفجرت منطقة خالية من البقع في النصف الجنوبي للشمس، حيث انفجرت شعيرة مغناطيسية واندفعت نحو الفضاء، حاملة معها نافورة نارية نصف دائرية خلفها.

وأوضح التقرير أن هذه العملية وثقها مرصد ديناميكا الشمس، التابع لوكالة ناسا، خاصة أن الشعيرة المغناطيسية المتفجرة، تمزقت عبر الغلاف الجوي للشمس، و قذفت بسحابة من البلازما إلى الفضاء، و لكنها رغم ذلك ليست في مسار مباشر نحو الأرض.