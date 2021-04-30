موعد عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18.. أحداث الحلقة السابقة 17

مع تصاعد الأحداث المثيرة يلجأ بعض عشاق الدراما الرمضانية إلى إدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18.. أحداث الحلقة السابقة والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له و تفاصيل أحداث الحلقة 17 وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل.



موعد عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18

تعرض الحلقة 18 من مسلسل الفنان أحمد السقا الجديد " نسل الأغراب " عبر شاشة فضائية ON في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا ويعاد مرتين خلال اليوم الأولى الساعة الرابعة والنصف فجرا والثانية الساعة الحادية عشر مساءا فيما يعرض أيضاً على شاشة on drama الساعة التاسعة مساءً ويعاد الساعة العاشرة والربع صباحا و الثالثة والنصف عصرا كما يعرض أيضاً على شاشة قناة MBC1 في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ، وذلك لتناسب مواعيد جميع الراغبين في متابعة أحداث الحلقات من الجمهور حيث حظى المسلسل على نسب مشاهدة عالية خاصة مع تصاعد الصراع بين عساف الغريب و غفران الغريب

تفاصيل أحداث الحلقة 17 من مسلسل نسل الأغراب

شهدت الحلقة 17 تصاعد في الأحداث عقب اختيار جليلة الغريب عساف في المفاضلة التي طلبها عساف الغريب لإعادة والدة غفران الذي خطفها و التي وافق عليها غفران الغريب في منزل على وأمام والدته ولكن هذا الاختيار أوقع عساف في أزمة خاصة مع تغيير بكرى زلط كبير الغجر مكان إخفاء والدة غفران كما شهدت الحلقة المواجهة التي حدثت بين حمزة وسليم ووالدتها جليلة عقب تخييرها بين عساف و غفران و رفضها ذكر أسباب الاختيار أمامهم و يتوقع أن تشهد الحلقات القادمة الكثير من تصعيد الأحداث في صراع الأغراب.

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أبرز نجوم الفن المشاركين في مسلسل نسل الأغراب

موعد عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18 ونجوم الفن المشاركين في العمل أبرز ما تم البحث عنه خلال الساعات القليلة الماضية حيث يشارك الفنان أحمد السقا البطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر والفنانة هدى عبد الناصر والفنانة منى فضالي والفنان إدوارد والفنان أحمد مالك والفنان أحمد الدش بالإضافة إلى الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد وعدد من الوجوه الجديدة المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.