صحيفة سعودية: خدمة ضيوف الرحمن تثبت قدرة المملكة على استشراف المستقبل

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن ما شهدته خدمة ضيوف الرحمن من قاصدي الحرمين الشريفين بغرض العمرة أو الزيارة، من قدرة على إدارة الحشود تثبت مدى نجاح رؤية المملكة 2030 التي أكدت قدرتها على استشراف متغيرات المستقبل.



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، التي جاءت تحت عنوان "خدمة الحرمين .. المتغيرات الثابتة" - إن الحيثيات التي تحيط بالواقع الراهن وتفاصيل التحديات التي صاحبت جائحة كورونا، وإن كانت مفاجئة للعالم أجمع إلا أنها كانت في دائرة الحسبان من استراتيجيات وخطط رؤية المملكة 2030 التي تثبت يوما بعد آخر قدرتها على استشراف كافة متطلبات ومتغيرات وصعوبات المستقبل، وما شهدته خدمة ضيوف الرحمن دلالة أخرى على ذلك.



واختتمت الصحيفة "اليوم" بالقول إن استكمال وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال المصلين، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، واستكمال الخطة الميدانية المتكاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، وذلك حرصا على سلامة المصلين من عدوى فيروس كورونا، فهنا مشهد آخر يواكب رؤية المملكة 2030، ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في خدمة الحرمين الشريفين.



كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 1026 حالة إصابةً جديدةً بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليصل إجمالي الحالات المصابة 416.307، وتسجيل 1055 حالة تعاف، ليصل عدد المتعافين إلى 399.509. ووصل عدد الحالات المتوفية جراء فيروس كورونا إلى 6.946، بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

ولا تزال العاصمة الرياض الأعلى من ناحية الإصابات بتسجيل 441 وتأتي مكة المكرمة ثانيًا بتسجيل 233 حالة، والمنطقة الشرقية تحتل المركز الثالث بتسجيل 133 حالة.

وتواصل وزارة الداخلية السعودية تحذيرها من التهاون بعدم ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصةً في المدن الكبرى.

بينما كثفت الجهات الأمنية واللجان التنفيذية جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المدن والمحافظات لضبط مخالفي البروتوكولات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وذلك للأهمية القصوى التي تمثله تلك الإجراءات لمنع تفشي الفيروس، والمساهمة المجتمعية في القضاء على الوباء.

وأوضحت الصحة السعودية أن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

ودعت الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

فيما أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 34 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 81 يوماً 901 مسجد، فتح 862 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.