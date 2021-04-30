تايلاند تسجل 1583 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 1583 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 65 ألفا و153 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت 15 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 203 وفيات.

وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي في البلاد ارتفع أيضا إلى 36 ألفا و254 حالة أو ما يعادل 55% من إجمالي عدد المصابين، بعدما تماثل 860 مريضا إلى الشفاء التام في آخر 24 ساعة.

تغريم رئيس وزراء تايلاند 137 جنيها إسترلينيا لعدم ارتدائه كمامة

وفي نفس السياق، فرضت العاصمة التايلاندية "بانكوك"، الإثنين الماضي، غرامة مالية قدرها 137 جنيها استرلينيا على رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، وذلك عقب نشره صورة خلال اجتماع له وهو غير مرتد الكمامة على موقع “فيس بوك”.



وقال محافظ بانكوك أسوين كوانموانج- في منشور على صفحته على “فيس بوك” حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- "أبلغ رئيس الوزراء أن هذا اختراق للقوانين".



يذكر أنه تم حذف الصورة في وقت لاحق.

إصابات كورونا حول العالم

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ150 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الجمعة حاجز الـ150 مليون إصابة، إذ بلغت 150 مليوناً و530 ألفا و783 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 3 ملايين و165 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 32.2مليون إصابة، في حين سجلت الهند 18.7 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 14.5مليون حالة.

وفيات فيروس كورونا حول العالم



أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 575 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 401 ألف ثم المكسيك بأكثر من 216 ألف وفاة.