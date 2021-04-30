خلال أسبوع.. وصول 42 رحلة طيران سياحي إلى مرسى علم

أعلنت سلطات مطار مرسى علم الدولي جداول رحلات الطيران الوافدة إلى المطار خلال الأسبوع المقبل بداية من غدًا السبت، أنه سيتم استقبال عدد 42 رحلة طيران سياحية دولية، تقل على متنها سياح من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار مرسى علم، أن المطار سيستقبل بداية من غدا السبت 42 رحلة طيران، بواقع ارتفاع في الرحلات الوافدة مندولة التشيك بمعدل 4 رحلات لتصل 10 رحلا أسبوعيا قادمة من التشيك، كذلك زيادة في الرحلات البولندي بمعدل رحلتين لتصل إلى 14 رحلة أسبوعيا، و9 رحلات من أوكرانيا، و3 رحلات من سويسرا، و2 من رومانيا، ورحلة قادمة من ملدوفيا، وواحدة من لتيونيا، ورحلتين قادمتين عليطائرات الشركة الوطنية مصر للطيران.



من جانبه أكد الخبير السياحي عاطف عثمان، أن هناك مبشرات كبيرة بعودة السياحة المصرية إلى سابق عهدها وريادتها، مشيرًا إلى أن مطار مرسى علم سيستقبل عدد 42 رحلة في أسبوع واحد هوا بداية عودة حقيقية للرحلات السياحية، وأن هناك تحهيزات تتم على أعلى مستوى بين الشركات السياحية وعدد من شركات الطيران الخارجي وغرفة المنشآت لضخ رحلات سياحية جديدة.

وأضاف عثمان لـ"الدستور"، أن الفنادق السياحية استعدت استعدادًا كاملاً لاستقبال الرحلات السياحية الجديدة بتدريب العمالة واحتيارالاكفأ بينها، وتذليل العقبات لصناعة موسم سياحي يعود بالخير على الجميع.



غرفة شركات السياحة بالبحرالاحمر: الفنادق والشركات جاهزة لاستقبال السياحة

على جانب آخر، قال أسامة منير، عضو غرفة شركات السياحة بالبحرالأحمر، إن الفنادق والمنتجعات السياحية جاهزة لاستقبال السياح الروس بعد تدريب العاملين بها، وتوفير كافة الاحتياجات للفنادق بالتعاون مع وزارتي الصحة والسياحية للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك حالة ارتياح وتفاؤل بين العاملين بالقطاع السياحي من مستثمرين وعاملين بعودة السياحة الروسية التي تُعد من أهم الجنسيات الوافدة للبحر الأحمر.