النشرة المرورية.. سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

انتظام حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر

تشهد الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، انتظاما بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر، وميادين روكسي، ورمسيس، وعبدالمنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وفى سياق متصل كانت قد أعدت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية لمنع زحام لشهر رمضان المبارك، بعدما اجتمع مع الوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين، لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادى الطرق السريعة التابعة للإدارة، وذلك لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات.

ونسقت إدارة المرور مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وارتكزت الخطة المرورية على عدة محاور، منها نشر وتكثيف الخدمــــات المرورية لتحقيق انتظام حركة السيارات على جميع الطرق، وسوف يكون التواجد على هذه الطرق ، ويهدف التواجد المرورى على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضى المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان.

وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها، وهى – الطريق الدائرى (أعلى الطريق الزراعى – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربى) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى – طريق السويس االصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الإسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعى - طريق العلمين الساحلى – طريق الإسكندرية الساحلى.